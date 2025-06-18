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 Оказание услуг

📃 Какие документы подтверждают факт оказания услуги: большой перечень от эксперта

Услуги на аутсорсе бухгалтера, юриста, маркетолога, кадровика и др. должы быть реальны с документальным подтверждением факта их оказания.

Факт оказания услуги могут подтвердить следующие документы и материалы:

  • деловая переписка и электронная корреспонденция;

  • детализация телефонных звонков, протоколы встреч;

  • служебные записки и справки;

  • табели учета рабочего времени;

  • отчеты об оказанных услугах, включающие детализацию услуг с

    описанием действий контрагента;

  • презентации;

  • распечатки из внутренних электронных систем налогоплательщика;

  • распечатки электронного календаря;

  • снимки экрана компьютера;

  • перечень сотрудников контрагента, участвовавших в процессе оказания услуг, и

    перечень сотрудников налогоплательщика, участвовавших в приемке услуг;

  • письменные пояснения и заверения сторон;

  • функциональный анализ оказываемых услуг (т. е. соотношение полученных

    услуг с внутренними функциями компании-получателя услуги);

  • свидетельские показания;

  • путевые листы;

  • журналы учета рабочего времени;

  • акты сверки взаимных расчетов и др.

Такой перечень на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» привела Светлана Беляева — руководитель Академии АФиНА, налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР, руководитель РГ по налоговым спорам экспертного совета ТПП по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики.

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