📃 Какие документы подтверждают факт оказания услуги: большой перечень от эксперта
Факт оказания услуги могут подтвердить следующие документы и материалы:
деловая переписка и электронная корреспонденция;
детализация телефонных звонков, протоколы встреч;
служебные записки и справки;
табели учета рабочего времени;
отчеты об оказанных услугах, включающие детализацию услуг с
описанием действий контрагента;
презентации;
распечатки из внутренних электронных систем налогоплательщика;
распечатки электронного календаря;
снимки экрана компьютера;
перечень сотрудников контрагента, участвовавших в процессе оказания услуг, и
перечень сотрудников налогоплательщика, участвовавших в приемке услуг;
письменные пояснения и заверения сторон;
функциональный анализ оказываемых услуг (т. е. соотношение полученных
услуг с внутренними функциями компании-получателя услуги);
свидетельские показания;
путевые листы;
журналы учета рабочего времени;
акты сверки взаимных расчетов и др.
Такой перечень на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» привела Светлана Беляева — руководитель Академии АФиНА, налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР, руководитель РГ по налоговым спорам экспертного совета ТПП по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики.
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