Новый тариф подписки Клерк.Премиум на полгода — рассказываем, что внутри
Это что-то новенькое… Новый тариф подписки Клерк.Премиум на полгода со скидкой 50% за 6 000 руб.
Скидка действует до 20 июня!
Подписка — это постоянная информационная поддержка бухгалтера в работе, а также помощь опытных экспертов «Клерка». Здесь вы найдете полезные материалы для обучения и повышения квалификации, образцы документов, шаблоны, удобные инструменты для того, чтобы легко справляться с ежедневными рабочими задачами.
В подписку Клерк.Премиум на полгода входят:
60+ онлайн-курсов по важным темам;
записи 200+ актуальных вебинаров и новые эфиры каждую неделю;
статьи с разборами новых правил;
справочно-правовая система;
инструменты и сервисы для работы бухгалтера;
отключение рекламы на сайте.
Скорее оформляйте подписку на полгода со скидкой 50% за 6 000 руб.!
Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
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