Новый тариф подписки Клерк.Премиум на полгода — рассказываем, что внутри

Онлайн-курсы, вебинары, тренинги и много других полезностей в новом тарифе подписке Клерк.Премиум на полгода. Оформляйте подписку на 6 месяцев со скидкой 50% за 6 000 руб. Поспешите — скидка действует до 20 июня 2025!

Это что-то новенькое… Новый тариф подписки Клерк.Премиум на полгода со скидкой 50% за 6 000 руб.

Скидка действует до 20 июня!

Подписка — это постоянная информационная поддержка бухгалтера в работе, а также помощь опытных экспертов «Клерка». Здесь вы найдете полезные материалы для обучения и повышения квалификации, образцы документов, шаблоны, удобные инструменты для того, чтобы легко справляться с ежедневными рабочими задачами.

В подписку Клерк.Премиум на полгода входят:

60+ онлайн-курсов по важным темам;

записи 200+ актуальных вебинаров и новые эфиры каждую неделю;

статьи с разборами новых правил;

справочно-правовая система;

инструменты и сервисы для работы бухгалтера;

отключение рекламы на сайте.

Скорее оформляйте подписку на полгода со скидкой 50% за 6 000 руб.!

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