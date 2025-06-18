❗️ Курс-бестселлер «Новые правила по защите персданных - 2025» теперь в подписке Клерк.Премиум

Мы добавили наш новый курс-бестселлер в подписку Клерк.Премиум! Оформите подписку и получите доступ к этому и еще 60+ других курсов «Клерка» сразу.

30 мая в силу вступили изменения по обработке и защите персональных данных. Штрафы за нарушения выросли до 15 млн руб., а уголовные наказания до 8 лет. Защититься от проблем с Роскомнадзором, работать безопасно мы учим на новом онлайн-курсе «Новые правила по защите персданных - 2025».

Вы узнаете, что относится к персональным данным и какие документы регламентируют работу с ними, разберетесь в основных положениях по защите, обработке, хранению и уничтожению данных, научитесь оформлять согласие в 1С:ЗУП.

Вы получите шаблоны уведомлений, образцы их заполнения и пошаговую инструкцию по регистрации в Роскомнадзоре!

Новый курс и еще 60+ в подписке Премиум

Подписка Клерк.Премиум стала еще полезнее! Теперь в нее входит новый курс-бестселлер «Новые правила по защите персданных - 2025».

Вы можете купить подписку на полгода и изучать этот и еще более 60 онлайн-курсов на выбор.

Кстати, каждый квартал у нас выходит новый онлайн-курс, который мы также добавляем в подписку, так что вы сможете первыми осваивать свежий материал.

Подписка — это постоянная информационная поддержка бухгалтера в работе, а также помощь опытных экспертов «Клерка».

В подписку Клерк.Премиум на полгода входят:

60+ онлайн-курсов по важным темам;

записи 200+ актуальных вебинаров и новые эфиры каждую неделю;

статьи с разборами новых правил;

справочно-правовая система;

инструменты и сервисы для работы бухгалтера;

отключение рекламы на сайте.

Выбирайте тариф и оформляйте подписку!

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