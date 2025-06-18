❗️ Курс-бестселлер «Новые правила по защите персданных - 2025» теперь в подписке Клерк.Премиум
30 мая в силу вступили изменения по обработке и защите персональных данных. Штрафы за нарушения выросли до 15 млн руб., а уголовные наказания до 8 лет. Защититься от проблем с Роскомнадзором, работать безопасно мы учим на новом онлайн-курсе «Новые правила по защите персданных - 2025».
Вы узнаете, что относится к персональным данным и какие документы регламентируют работу с ними, разберетесь в основных положениях по защите, обработке, хранению и уничтожению данных, научитесь оформлять согласие в 1С:ЗУП.
Вы получите шаблоны уведомлений, образцы их заполнения и пошаговую инструкцию по регистрации в Роскомнадзоре!
Новый курс и еще 60+ в подписке Премиум
Подписка Клерк.Премиум стала еще полезнее! Теперь в нее входит новый курс-бестселлер «Новые правила по защите персданных - 2025».
Вы можете купить подписку на полгода и изучать этот и еще более 60 онлайн-курсов на выбор.
Кстати, каждый квартал у нас выходит новый онлайн-курс, который мы также добавляем в подписку, так что вы сможете первыми осваивать свежий материал.
Подписка — это постоянная информационная поддержка бухгалтера в работе, а также помощь опытных экспертов «Клерка».
В подписку Клерк.Премиум на полгода входят:
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записи 200+ актуальных вебинаров и новые эфиры каждую неделю;
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инструменты и сервисы для работы бухгалтера;
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