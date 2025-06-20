Для расчета стоимости бухгалтерских услуг можно использовать инструмент «Фотография рабочего времени»

При определении расценок на услуги бухгалтера нужно учитыват ьв том числе отпуск, больничные, временнЫе расходы на организацию процессов и привлечение клиентов, а также пиковые периоды сдачи отчетности.

На VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» Ирина Слободян — предприниматель, основатель и руководитель бухгалтерской компании АльфаСервис, спикер по налогам и финансам, наставник начинающих предпринимателей, председатель комитета по финансам и налогам Белгородского РО «Опоры России» — поделилась, как переходила на аутсорс и определяла стоимость своих услуг как бухгалтера.

«Как и многие я начинала одна. Был плавный переход из найма в аутсорсинг, когда имея постоянную работу, стала брать дополнительных клиентов в качестве подработки. Их становилось все больше. И когда я ушла с последнего места работы, решила уже никуда не устаиваться, а развивать полноценно направление оказания бухгалтерских услуг. И вот тогда встал вопрос и стоимости услуг. Естественно, когда цель не просто уйти из найма, а поднять уровень дохода. Я уходила с заработной платы в 35 000 и решила для себя, что я хочу зарабатывать 70 000. Сколько должна стоить услуга для конкретного клиента?», — рассказала спикер.

Из расчета 70 000/месяц можно рассчитать стоимость часа работы. Но не надо забывать про отпуск, больничные, временнЫе расходы на организацию процессов и привлечение клиентов.

Например, при формировании и сдаче декларации 3-НДФЛ годовая норма времени – потери = тарифицируемое время.

Для определения количества трудозатрат и стоимости обслуживания есть инструмент «Фотография рабочего времени» – когда фиксируется любая работа по любому клиенту. По итогу месяца складывается аналитика, на основании которой понимаем, какая должна быть стоимость услуги.

Но одного месяца мало, потому что в работе бухгалтерии есть пиковые периоды (отчетные кампании), когда объем работы увеличивается.

Нужно стараться отладить процессы, чтобы внутри квартала работа делалась на регулярной основе, и формирование учета не откладывалось на период формирования отчетов. Но есть внешние факторы в виде клиентов, их контрагентов. Поэтому не всегда удается сохранять равномерность нагрузки.

Из «Фото рабочего времени» (ФРВ) берем данные для расчета стоимости как услуги в целом, так и отдельных операций и действий.

Ситуация Решение Сколько стоит провести банковские выписки Трудозатраты из ФРВ усредняем, потому что сотрудники бывают разные как по скорости, так и качеству. Умножаем на часовую ставку и получаем стоимость именно этого блока учета. И так делаем со всеми участками и услугами.

Еще показатель для определения стоимости — объем операций в учете.

«Мы используем систему, которая интегрирована со всеми базами 1С. Базы 1С у нас на в облаке cfresh.com, аналитическая программа тоже в облаке. Как только в учетной программе бухгалтер отражает документ, результат сразу можно посмотреть в аналитике. Аналитика настаивается по двум параметрам – по дате документа или дате создания документа в программе», — дополнила Ирина Слободян.

Из анализа количества операций видно изменение объема работы по клиенту — как в сторону уменьшения, так и роста.

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