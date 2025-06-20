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 Бухгалтерский аутсорсинг

Для расчета стоимости бухгалтерских услуг можно использовать инструмент «Фотография рабочего времени»

При определении расценок на услуги бухгалтера нужно учитыват ьв том числе отпуск, больничные, временнЫе расходы на организацию процессов и привлечение клиентов, а также пиковые периоды сдачи отчетности.
Для расчета стоимости бухгалтерских услуг можно использовать инструмент «Фотография рабочего времени»

На VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» Ирина Слободян — предприниматель, основатель и руководитель бухгалтерской компании АльфаСервис, спикер по налогам и финансам, наставник начинающих предпринимателей, председатель комитета по финансам и налогам Белгородского РО «Опоры России» — поделилась, как переходила на аутсорс и определяла стоимость своих услуг как бухгалтера.

«Как и многие я начинала одна. Был плавный переход из найма в аутсорсинг, когда имея постоянную работу, стала брать дополнительных клиентов в качестве подработки. Их становилось все больше. И когда я ушла с последнего места работы, решила уже никуда не устаиваться, а развивать полноценно направление оказания бухгалтерских услуг. И вот тогда встал вопрос и стоимости услуг. Естественно, когда цель не просто уйти из найма, а поднять уровень дохода. Я уходила с заработной платы в 35 000 и решила для себя, что я хочу зарабатывать 70 000. Сколько должна стоить услуга для конкретного клиента?», — рассказала спикер.

Из расчета 70 000/месяц можно рассчитать стоимость часа работы. Но не надо забывать про отпуск, больничные, временнЫе расходы на организацию процессов и привлечение клиентов.

Например, при формировании и сдаче декларации 3-НДФЛ годовая норма времени – потери = тарифицируемое время.

Для определения количества трудозатрат и стоимости обслуживания есть инструмент «Фотография рабочего времени» – когда фиксируется любая работа по любому клиенту. По итогу месяца складывается аналитика, на основании которой понимаем, какая должна быть стоимость услуги.

Но одного месяца мало, потому что в работе бухгалтерии есть пиковые периоды (отчетные кампании), когда объем работы увеличивается.

Нужно стараться отладить процессы, чтобы внутри квартала работа делалась на регулярной основе, и формирование учета не откладывалось на период формирования отчетов. Но есть внешние факторы в виде клиентов, их контрагентов. Поэтому не всегда удается сохранять равномерность нагрузки.

Из «Фото рабочего времени» (ФРВ) берем данные для расчета стоимости как услуги в целом, так и отдельных операций и действий.

Ситуация

Решение

Сколько стоит провести банковские выписки

Трудозатраты из ФРВ усредняем, потому что сотрудники бывают разные как по скорости, так и качеству. Умножаем на часовую ставку и получаем стоимость именно этого блока учета. И так делаем со всеми участками и услугами.

Еще показатель для определения стоимости — объем операций в учете.

«Мы используем систему, которая интегрирована со всеми базами 1С. Базы 1С у нас на в облаке cfresh.com, аналитическая программа тоже в облаке. Как только в учетной программе бухгалтер отражает документ, результат сразу можно посмотреть в аналитике. Аналитика настаивается по двум параметрам – по дате документа или дате создания документа в программе», — дополнила Ирина Слободян.

Из анализа количества операций видно изменение объема работы по клиенту — как в сторону уменьшения, так и роста.

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Комментарии

3
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    Даже не знаю (не уверена), будет ли у нас в бухгалтерии, фотография рабочего места отображать действительность. Вот я, с раннего утра, перепровожу бесконечно документы, делаю закрытие месяца. Параллельно Клерк читаю и пишу, вот это как "отфотографировать"?

    • VadimBA

      Крайне негативно отношусь к фотографии рабочего места.

      Ибо она способствует превращению бухгалтера-думающего в бухгалтера-набивальщика документов.

  • Елена Балаклицкая
    главный редактор

    А мне кажется как минимум на старте посчитать время, которое нужно на обработку определенных документов как раз полезно. Можно в дальнейшем определять нагрузку как на себя, так и на сотрудников

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