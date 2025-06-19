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Кредитование

Корпорация МСП и ВЭБ.РФ запустили программу «зонтичных» поручительств в сфере городской экономики

Малому и среднему бизнесу выделят 100 млрд рублей до конца 2025 года. Финансировать будут до 50% от суммы кредита.

Корпорация МСП и ВЭБ.РФ запустили программу совместных «зонтичных» поручительств для МСП в сфере городской экономики. До конца 2025 года МСП смогут привлечь суммарно до 100 млрд заемного финансирования. Об этом группа ВЭБ объявила на ПМЭФ-2025.

По итогам 2025 года рассмотрят вопрос о масштабировании программы.

В рамках новой программы совместное «зонтичное» поручительство Корпорации МСП и ВЭБ.РФ смогут получить МСП — юрлица. Кредиты можно получить на проекты в области спорта, киноиндустрии, здравоохранения, образования, туризма, социальных услуг и других сферах городской экономики. 

«Механизм “зонтичных” поручительств с момента запуска инструмента в 2021 году позволил предпринимателям привлечь более 1 трлн рублей. Синергия капиталов Корпорации МСП и ВЭБ.РФ увеличит объем доступного для предпринимателей заемного финансирования и обеспечит адресную поддержку малого и среднего бизнеса в сфере городской экономики», – заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. 

Партнерами новой совместной программы уже стали ВТБ и Альфа-Банк. Они смогут применять понижающий коэффициент при расчете нормативов достаточности капитала и повышенный предельный уровень выплат.

Автор

Самара Комарова
Ведение бизнеса

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