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Налоги, взносы, пошлины

Силуанов: после изменений-2025 в налоговой системе бизнес не ушел в тень

Министр финансов оценил результаты введения налоговых изменений.

После изменений в налоговой системе налоги продолжают платить, поступления совпадают с ожиданиями Минфина. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Поступления в казну в целом совпадают с нашими ожиданиями. Нет такого, что мы где-то повысили ставки, где-то, наоборот, ввели льготы, мы видим, что налогоплательщики в целом не изменили своим предыдущим обычаям платить налоги. Видим, что налог на прибыль платится, НДФЛ поступает в соответствии с динамикой, планами бюджета. Никто не уходит в тень», — сказал министр.

Антон Силуанов прокомментировал итоги налоговых изменений на сессии «Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов» в рамках ПМЭФ-2025.

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Комментарии

4
  • VadimBA

    Ага... Именно поэтому возникла необходимость корректировки бюджета в 2025 году аж на законодательном уровне.

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      необходимость корректировки бюджета в 2025 году аж на законодательном уровне.

      а бюджет корректируется ТОЛЬКО на законодательном уровне. Это же Федеральный Закон. Такой же как и все остальные. С точно таким же порядком вступления в действие. нижняя-верхняя-президент-публикация.....

  • Ирина Е
    Специалист

    Силуанов: после изменений-2025 в налоговой системе бизнес не ушел в тень

    Значит, можно продолжать закручивать гайки.

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