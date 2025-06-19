Силуанов: после изменений-2025 в налоговой системе бизнес не ушел в тень

После изменений в налоговой системе налоги продолжают платить, поступления совпадают с ожиданиями Минфина. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Поступления в казну в целом совпадают с нашими ожиданиями. Нет такого, что мы где-то повысили ставки, где-то, наоборот, ввели льготы, мы видим, что налогоплательщики в целом не изменили своим предыдущим обычаям платить налоги. Видим, что налог на прибыль платится, НДФЛ поступает в соответствии с динамикой, планами бюджета. Никто не уходит в тень», — сказал министр.