В популярной сети быстрого питания появится постное и халяльное меню

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» разрабатывает для своих заведений постное и халяльное меню. Об этом рассказал гендиректор компании Олег Пароев.

«Есть потребительская группа тех, кому важен халяль, есть те, кому важны постные продукты. И те, и другие потребители для нас абсолютно одинаково ценны. Мы стараемся удовлетворить по возможности все потребности. Работаем мы и над тем, и над другим, естественно», — сказал Пароев.

Об этом он заявил в кулуарах ПМЭФ-2025.