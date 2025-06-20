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Ведение бизнеса

В популярной сети быстрого питания появится постное и халяльное меню

Среди клиентов есть потребители, которым важны такие продукты, рассказал глава компании.

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» разрабатывает для своих заведений постное и халяльное меню. Об этом рассказал гендиректор компании Олег Пароев.

«Есть потребительская группа тех, кому важен халяль, есть те, кому важны постные продукты. И те, и другие потребители для нас абсолютно одинаково ценны. Мы стараемся удовлетворить по возможности все потребности. Работаем мы и над тем, и над другим, естественно», — сказал Пароев.

Об этом он заявил в кулуарах ПМЭФ-2025.

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Комментарии

1
  • Алейда

    Фейспалм. Так изуродовать хороший работающий бизнес

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