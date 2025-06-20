В популярной сети быстрого питания появится постное и халяльное меню
Среди клиентов есть потребители, которым важны такие продукты, рассказал глава компании.
Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» разрабатывает для своих заведений постное и халяльное меню. Об этом рассказал гендиректор компании Олег Пароев.
«Есть потребительская группа тех, кому важен халяль, есть те, кому важны постные продукты. И те, и другие потребители для нас абсолютно одинаково ценны. Мы стараемся удовлетворить по возможности все потребности. Работаем мы и над тем, и над другим, естественно», — сказал Пароев.
Об этом он заявил в кулуарах ПМЭФ-2025.
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