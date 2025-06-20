Силуанов: в российской экономике нет приоритетных отраслей
Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что называть какие-то отрасли неприоритетными – это неправильная постановка вопроса.
«Каждая отрасль или направление требуют внимания. Да, больше или меньше. Сказать: а вот эта отрасль или сектор не приоритет — неправильная постановка вопроса», — заявил Силуанов.
Об этом он сказал на сессии «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов» в рамках ПМЭФ.
Но если говорить о приоритетности, то надо посмотреть, куда больше ресурсов направляется, кому государство уделяет больше внимания и направляет больше средств. Это и технологии, но в первую очередь — поддержка людей, добавил министр финансов.
Комментарии4
Какое интересное заявление! Причём от человека занимающего такие должности, такие позиции!
Завсегда считал, что среди имеющегося миллиона вопросов, которые, конечно же в принципе, даже в теории, решить сразу не возможно, нужно выделять приоритеты, и как-то выделять что главнее, а что на втором, третьем месте....
Словоблудие, одним словом
Неужто все настолько тоскливо?
У него - значит да! Просто тоскливый человек! Коли даже никаких приоритетов осознать не может.
Просто сидит себе в тоскливом болоте!
Реально не понимаю как такое вообще может быть...