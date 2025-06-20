Силуанов: в российской экономике нет приоритетных отраслей

Каждая отрасль или направление требуют внимания, но некоторым государство направляет больше средств.

Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что называть какие-то отрасли неприоритетными – это неправильная постановка вопроса.

«Каждая отрасль или направление требуют внимания. Да, больше или меньше. Сказать: а вот эта отрасль или сектор не приоритет — неправильная постановка вопроса», — заявил Силуанов.

Об этом он сказал на сессии «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов» в рамках ПМЭФ.

Но если говорить о приоритетности, то надо посмотреть, куда больше ресурсов направляется, кому государство уделяет больше внимания и направляет больше средств. Это и технологии, но в первую очередь — поддержка людей, добавил министр финансов.