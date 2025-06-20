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Экономика России

Силуанов: в российской экономике нет приоритетных отраслей

Каждая отрасль или направление требуют внимания, но некоторым государство направляет больше средств.

Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что называть какие-то отрасли неприоритетными – это неправильная постановка вопроса.

«Каждая отрасль или направление требуют внимания. Да, больше или меньше. Сказать: а вот эта отрасль или сектор не приоритет — неправильная постановка вопроса», — заявил Силуанов.

Об этом он сказал на сессии «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов» в рамках ПМЭФ.

Но если говорить о приоритетности, то надо посмотреть, куда больше ресурсов направляется, кому государство уделяет больше внимания и направляет больше средств. Это и технологии, но в первую очередь — поддержка людей, добавил министр финансов.

Автор

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Комментарии

4
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Какое интересное заявление! Причём от человека занимающего такие должности, такие позиции!

    Завсегда считал, что среди имеющегося миллиона вопросов, которые, конечно же в принципе, даже в теории, решить сразу не возможно, нужно выделять приоритеты, и как-то выделять что главнее, а что на втором, третьем месте....

  • Ирина

    Словоблудие, одним словом

  • VadimBA

    Силуанов: в российской экономике нет приоритетных отраслей

    Неужто все настолько тоскливо?

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Неужто все настолько тоскливо?

      У него - значит да! Просто тоскливый человек! Коли даже никаких приоритетов осознать не может.

      Просто сидит себе в тоскливом болоте!

      Реально не понимаю как такое вообще может быть...

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