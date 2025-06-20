Минфин: по ввезенному майнинговому оборудованию могут провести амнистию

В реестре майнеров зарегистрировались только треть промышленных майнеров. Ведомство рассчитывает, что после амнистии регистрироваться будут больше.

Замминистра финансов Иван Чебесков на ПМЭФ-2025 рассказал о процессе регистрации майнеров.

«Примерно треть всех промышленных майнеров вступили в реестр. Мы стали разбираться, почему не вступают другие. Одна из ключевых причин оказалась в том, что многие работают на оборудовании, которое было через параллельный импорт ввезено или еще каким-то образом», — пояснил Чебесков.

В связи с этим в Минфине решили провести амнистию по этому оборудованию.

«Сейчас готовится законодательный акт, который это обеспечит. И мы надеемся, что это даст скачок захода в реестр майнеров промышленных», — добавил замглавы финансового ведомства.

Обсуждение с ФНС еще продолжается. Но задача от руководства стоит, поэтому в том или ином виде это будет сделано, уточнил Чебесков.