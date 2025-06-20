Депутат Госдумы: в 2025 году запланировано несколько повышений пенсий

Страховые и социальные пенсии уже проиндексировали, а с 1 августа 2025 пересчитают пенсии работающим пенсионерам, а с октября – военным.

О повышениях пенсий в 2025 году рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она напомнила, что в этом году страховые и социальные пенсии уже проиндексировали. С 1 августа в беззаявительном порядке пройдет перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров.

«Работающим пенсионерам учтут индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые они заработали в предыдущем, 2024 году. По закону можно получить не более трех баллов в год», — сообщила Светлана Бессараб агентству «Прайм».

Также с 1 октября увеличат пенсии военным – тоже в беззаявительном порядке.

«Пока у нас запланировано, что пенсии военных будут проиндексированы на 4,5%. Я думаю, что предварительно на этот процент и будет увеличено. Но вы помните ситуацию, которая сложилась по прошлому году. Пенсия военным индексируется с 1 октября, но уровень инфляции заложен только прогнозируемый. В начале 2025 года по поручению Президента пенсии был доиндексированы на уровень реальной годовой инфляции. Посмотрим, что будет в начале 2026 года», — уточнила депутат.

В 2026 году в России начнет действовать новая система увеличения страховых пенсий — и для работающих, и для неработающих пенсионеров, добавила она. Повышения будут проходить два раза в год:

с 1 февраля — на процент годовой инфляции;

с 1 апреля — на уровень роста инвестиционного портфеля СФР.

Также с 1 апреля 2026 года увеличат социальные пенсии, а с 1 октября поднимут пенсии военным.