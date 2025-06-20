ЦБ будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий, необходимую для возвращения инфляции к цели

Регулятор отмечает возвращение экономики России в 2025 году к росту, но решения по ключевой ставке будут принимать в зависимости от темпа снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ.

Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики, предупреждает регулятор.

Участники обсуждения считают, что снижение инфляции продолжится необходимыми темпами, а экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту.

При этом дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Ожидается, что с учетом проводимой ДКП годовая инфляция вернется к 4% в 2026 году.