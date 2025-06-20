Роскомнадзор: корни «говн‑», «жоп‑» и прочие — грубые, но не являются основанием для запрета в СМИ
Поводом для обсуждений стал «Толковый словарь государственного языка Российской Федерации», утвержденный распоряжением Правительства РФ № 1102‑р от 30 апреля 2025 года.
Словарь, подготовленный Санкт-Петербургским государственным университетом, был включен в перечень нормативных лингвистических справочников, используемых при регулировании употребления государственного языка.
В частности, в статье «нецензурный» в словаре указано 14 корней, среди которых — широко известные запрещенные к употреблению в СМИ корни на «х», «п», «е», «б», а также новые — бзд-, елд-, говн-, жоп-, манд-, муд-, перд-, сра-, (с)са-, шлюх-.
После публикации словаря в ряде Telegram-каналов и блогов появилась информация о якобы расширении списка запрещенных слов. Однако в ответе на официальный запрос «Ленты.ру» Роскомнадзор подчеркнул, что в действующей правоприменительной практике нецензурной бранью считаются только четыре общеизвестных слова, содержащих корни на «х», «п», «е», «б», и производные от них.
Ведомство уточнило, что эти критерии были выработаны более 12 лет назад совместно с Институтом русского языка им. В. В. Виноградова и остаются неизменными.
«К нецензурным словам и выражениям относятся четыре общеизвестных слова, начинающихся на "х", "п", "е", "б", а также образованные от них слова и выражения. В специальных словарях такие слова помечены маркерами "нецензурное", "обсценное", "табу"», — напомнили в Роскомнадзоре.
Иные грубые слова — такие как «говно», «жопа», «мудак» — хотя и имеют стилистическую помету «бранное», «вульгарное», «просторечное» в академических словарях, не относятся к обсценной лексике и не запрещены к публикации. Их употребление в публичной и официальной речи может быть недопустимым по этическим или редакционным соображениям, но не подпадает под юридический запрет.
Таким образом, несмотря на появление расширенного списка в словаре, законодательных изменений в перечень запрещенных слов не вносилось, и использование бранной, но не обсценной лексики, не карается Роскомнадзором.
Комментарии39
Ага, ещё один словарь, чтобы у нас было больше «правильных» слов и меньше времени на их обсуждение — как будто от этого офисные перегонки быстрее станут!
Елена Григорьева, что за офисные перегонки, поделитесь пожалуйста))
@ettttot, Офисные перегонки — это когда ты несёшься к принтеру быстрее, чем коллега успевает распечатать свою двустороннюю эпопею. Или когда ты на старте у микроволновки в обеденный забег: "3, 2, 1… Борщ!"
Олег, не завидуй. Просто у меня формула-1 внутри, а у тебя — формула-Excel.
Не очень понятно:
1 - в выделенном слове ударение куда?
2 - а зачем куда-то бежать, когда кто-то другой что-то печатает?? Что бы что?
И тут не понятно. Вот в мокроволновке стоит на разогреве борщ. Тикают часики.... Борщ разогрелся, волновка отключилась. И... дальше что происходит? Вы с этой микроволновкой куда-то бежите?
@Елена Г3, формула-Excel - это смешно и ничего я не завидую! Странный у вас офис просто)
Ну вот, стало дышать свободнее теперь
Ну, Слава богу, хоть что-то разрешили) а то жопа есть, а слова нет)
Ну а что делать с запрещенными частями тела?
@Елена Г3, это с какими? Части тела у нас пока не запрещали)
@Алейда, ну я про это:
@Елена Г3, так сами части тела не запрещены же) и у этих слов есть синонимы, вполне разрешённые
@Алейда, Уррррра! Ман----ду разрешили! А то ман--дарины уже нельзя написать
@Алейда, их вслух называть запрещают, так как это слова на буквы "х", "п", "е" и "б"
@IriEro, у них синонимы есть)
@Алейда, да их пока вспомнишь! А тут слово на "б" сразу на язык попадает вместе со словом "дебилы"
@IriEro,
@Елена Г3, предлагаю заменять сразу картинками)))
@mizeri, у меня классе в шестом один одноклассник с загадочным видом подходил к нам и сообщал, демонстрируя какую-то книгу: "там есть в разрезе девичий х.." Так что картинки могут и не прояснить ситуацию.
@Елена Г3, называйте по отношению к жопе. Как-то выше, ниже, напротив оной.
Ну это когда на письме.
А если разговор происходит лично, разговором вслух? Как картинку показать? штаны расстёгивать?
Зависла, начала думать, что бы это могло все быть. пока не додумалась до однозначного соответствия ))
@VikaV2193, ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
пацталом!
Ага... Вы ещё предложите их латинскими названиями поминать
@Arhimed0, можно и латинскими) для особых эстетов-аристократов))