Роскомнадзор: корни «говн‑», «жоп‑» и прочие — грубые, но не являются основанием для запрета в СМИ

Роскомнадзор официально опроверг появившиеся в СМИ и блогах интерпретации о расширении перечня запрещенных слов для публикации.

Поводом для обсуждений стал «Толковый словарь государственного языка Российской Федерации», утвержденный распоряжением Правительства РФ № 1102‑р от 30 апреля 2025 года.

Словарь, подготовленный Санкт-Петербургским государственным университетом, был включен в перечень нормативных лингвистических справочников, используемых при регулировании употребления государственного языка.

В частности, в статье «нецензурный» в словаре указано 14 корней, среди которых — широко известные запрещенные к употреблению в СМИ корни на «х», «п», «е», «б», а также новые — бзд-, елд-, говн-, жоп-, манд-, муд-, перд-, сра-, (с)са-, шлюх-.

После публикации словаря в ряде Telegram-каналов и блогов появилась информация о якобы расширении списка запрещенных слов. Однако в ответе на официальный запрос «Ленты.ру» Роскомнадзор подчеркнул, что в действующей правоприменительной практике нецензурной бранью считаются только четыре общеизвестных слова, содержащих корни на «х», «п», «е», «б», и производные от них.

Ведомство уточнило, что эти критерии были выработаны более 12 лет назад совместно с Институтом русского языка им. В. В. Виноградова и остаются неизменными.

«К нецензурным словам и выражениям относятся четыре общеизвестных слова, начинающихся на "х", "п", "е", "б", а также образованные от них слова и выражения. В специальных словарях такие слова помечены маркерами "нецензурное", "обсценное", "табу"», — напомнили в Роскомнадзоре.

Иные грубые слова — такие как «говно», «жопа», «мудак» — хотя и имеют стилистическую помету «бранное», «вульгарное», «просторечное» в академических словарях, не относятся к обсценной лексике и не запрещены к публикации. Их употребление в публичной и официальной речи может быть недопустимым по этическим или редакционным соображениям, но не подпадает под юридический запрет.

Таким образом, несмотря на появление расширенного списка в словаре, законодательных изменений в перечень запрещенных слов не вносилось, и использование бранной, но не обсценной лексики, не карается Роскомнадзором.