Егоров: в России нужно создавать собственную инфраструктуру для продажи крипты
В реестре майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры зарегистрировались:
более 130 дата-центров (из 150 площадок);
1 000 компаний и ИП;
около 2 000 физлиц с небольшим объемом майнинга.
Об этом рассказал глава ФНС Даниил Егоров. Для дальнейшего развития отрасли нужно создавать собственную инфраструктуру для продажи криптовалюты.
«Сегодня они вынуждены либо кому-то продавать, либо за границей, условно за границей, в этом виртуальном мире, на биржах продавать. Решение этого вопроса будет зависеть от Центрального банка как основного регулятора в этой части», — считает Егоров.
Он рассказал о точках идентификации при проведении налогового контроля майнеров: это потребление электроэнергии и закупка специфического оборудования.
Комментарии6
Если не можешь предотвратить безобразие, нужно его возглавить(с)
Я бы предложил продать... Егорова!
Да хто ж его купит?!
Этот кирпич уже всем нам продали.
@Алексей Т, ну мало ли... Я ж за недорого! Всего пара рублей. ЦИхРОВЫХ !
@Arhimed0,
❝ — Вам Егорова нужно, сосед!
— Так ведь его кормить надо, а Егоровы— они, знаете, какие прожорливые... ❞ (с) почти)