Егоров: в России нужно создавать собственную инфраструктуру для продажи крипты

В реестре майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры зарегистрировались:

более 130 дата-центров (из 150 площадок);

1 000 компаний и ИП;

около 2 000 физлиц с небольшим объемом майнинга.

Об этом рассказал глава ФНС Даниил Егоров. Для дальнейшего развития отрасли нужно создавать собственную инфраструктуру для продажи криптовалюты.

«Сегодня они вынуждены либо кому-то продавать, либо за границей, условно за границей, в этом виртуальном мире, на биржах продавать. Решение этого вопроса будет зависеть от Центрального банка как основного регулятора в этой части», — считает Егоров.

Он рассказал о точках идентификации при проведении налогового контроля майнеров: это потребление электроэнергии и закупка специфического оборудования.