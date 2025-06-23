ФНС: в ЛК юрлица нельзя получить справку об отсутствии налоговых долгов с подписью

В личном кабинете налогоплательщика подпись не визуализируется. Если нужна справка с подписью – ее нужно получать в бумажном виде.

Если от юридического лица, например, для участия в тендере заказчик требует справку об отсутствии задолженности со штампом налоговой – в ЛК ЮЛ получить ее не получится.

«В ЛК ЮЛ не реализована визуализация подписи. Если требуют справку с подписью, тогда нужно запросить ее на бумаге. Справка будет выдана в бумажной форме с подписью (печати на справках не ставятся)», — пояснили налоговики в чате ФНС.

Через личный кабинет можно заказать справку по форме КНД 1120101 с инициалами и должностью ответственного лица ФНС. Ни штампа, ни электронного сертификата или электронной подписи сотрудника там не ставят.

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