Параллельный импорт собираются продлить на 2026 год

Окончательное решение еще не приняли, но Минпромторг считает, что механизм нужно продлить.

Минпромторг готовит предложение о продлении на 2026 год механизма параллельного импорта. Об этом заявил замруководителя ведомства Роман Чекушов.

«Пока таких решений не принято, однако Минпромторг считает, что данный механизм должен быть продлен на 2026 год. Соответствующие предложение мы подготовим», — сказал Чекушов.

Он добавил, что министерство регулярно, примерно раз в квартал, обновляет перечень товаров, которые ввозят по параллельному импорту. Следующие изменения запланированы на конец лета – начало сентября. Список не будут существенно расширять: наоборот, последний год идет тенденция к сокращению тех брендов, которые подлежат параллельному импорту.

Для уточнения перечня собирают предложения от производителей, которые подтверждают, что уже готовы заместить импортные товары и производят их в достаточном количестве. Также учитывают заявления от импортеров, которые официально завозят товары, поэтому просят их исключить из приказа о параллельном импорте, пояснил Роман Чекушов.