Ура! Запись VIII Всероссийской бухгалтерской конференции уже в продаже

Более 20 экспертов, три дня лекций по налоговым изменениям, отчетности, работе на маркетплейсах и бухгалтерии на аутсорсе. Скорее оформляйте покупку и получите вместе с записями всех выступлений — конспекты и шаблоны договоров, таблицы ДДС, инструкции по маркетплейсам!

Вот и прошла наша яркая и масштабная летняя бухгалтерская конференция! Мы пригласили более 20 экспертов по бухгалтерскому учету, налогообложению, трудовым отношениям, аудиторов, профессионалов в работе на маркетплейсах, ВЭД, бухгалтерии на аутсорсе и др.

Более 5 000 онлайн-участников, 100+ ответов на вопросы и десятки часов докладов.

Пропустили конференцию VIII Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «Клерка» — «Летняя сессия»? Не расстраивайтесь — у нас есть запись выступлений! Скорее оформляйте покупку и получите весь раздаточный материал — шаблоны, инструкции и конспекты!

День 1. Налоги-2025: под прицелом ФНС

НДС: сложные вопросы — консультант-практик по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета Марина Климова. Отчетность за полугодие и сложные вопросы исчисления НДФЛ — руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия» Оксана Каверина. Кадровый и воинский учет: изменения 2025 — эксперт по трудовым отношениям Елена Пономарева. Риски налоговой оптимизации 2025 — руководитель Учебно-консалтингового центра «Разобраться в налогах» Светлана Беляева. Персональные данные: новые требования и штрафы с 30.05.2025 — эксперт по корпоративной защите персональных данных Дарья Кокорикова. Налоговые проверки - 2025 — главный эксперт «Центра финансовых экспертиз» Михаил Мухин.

День 2. Маркетплейсы: от импорта до проверок

Бухгалтер маркетплейса — главный бухгалтер, руководитель сети консалтинговых компаний Ольга Кошкина. НДС при работе на маркетплейсе — практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, основатель бухгалтерского агентства Елена Шедис. Сверка взаиморасчетов с маркетплейсом Яндекс, ВБ, Озон, Мегамаркет — старший преподаватель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ Мария Антонова. Импортный товар на маркетплейсах: бухгалтерские тонкости и практика — главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет Елена Клинова. Налоговые проверки селлеров: требования ФНС — управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам Владислав Каминский.

День 3. Аутсорс: больше клиентов и меньше рисков

Бухгалтер на аутсорсе: договор, клиенты, прайс-лист — бухгалтер, основатель и руководитель бухгалтерской компании «АльфаСервис» Ирина Слободян. Бухгалтер - аутсорсер, 115-ФЗ и Росфинмониторинг — адвокат, Председатель Президиума МКА «Покровская застава» Юлия Белякова. Искусственный интеллект в работе бухгалтера — маркетолог-исследователь & эксперт по ИИ-инструментам Алисия Цайлер. Психология в бухгалтерии и мышление предпринимателя — бизнес-психолог, аудитор, финансовый директор, автор психологических курсов для бухгалтеров Ирина Морозова. Продвижение бухгалтерских услуг: оффер, рейтинги, продвижение объявления — практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, основатель бухгалтерского агентства Елена Шедис. Требования ФНС и ответственность бухгалтера-аутсорсера — руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ряховский.

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