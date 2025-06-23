Ура! Запись VIII Всероссийской бухгалтерской конференции уже в продаже
Вот и прошла наша яркая и масштабная летняя бухгалтерская конференция! Мы пригласили более 20 экспертов по бухгалтерскому учету, налогообложению, трудовым отношениям, аудиторов, профессионалов в работе на маркетплейсах, ВЭД, бухгалтерии на аутсорсе и др.
Более 5 000 онлайн-участников, 100+ ответов на вопросы и десятки часов докладов.
Пропустили конференцию VIII Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «Клерка» — «Летняя сессия»? Не расстраивайтесь — у нас есть запись выступлений! Скорее оформляйте покупку и получите весь раздаточный материал — шаблоны, инструкции и конспекты!
День 1. Налоги-2025: под прицелом ФНС
НДС: сложные вопросы — консультант-практик по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета Марина Климова.
Отчетность за полугодие и сложные вопросы исчисления НДФЛ — руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия» Оксана Каверина.
Кадровый и воинский учет: изменения 2025 — эксперт по трудовым отношениям Елена Пономарева.
Риски налоговой оптимизации 2025 — руководитель Учебно-консалтингового центра «Разобраться в налогах» Светлана Беляева.
Персональные данные: новые требования и штрафы с 30.05.2025 — эксперт по корпоративной защите персональных данных Дарья Кокорикова.
Налоговые проверки - 2025 — главный эксперт «Центра финансовых экспертиз» Михаил Мухин.
День 2. Маркетплейсы: от импорта до проверок
Бухгалтер маркетплейса — главный бухгалтер, руководитель сети консалтинговых компаний Ольга Кошкина.
НДС при работе на маркетплейсе — практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, основатель бухгалтерского агентства Елена Шедис.
Сверка взаиморасчетов с маркетплейсом Яндекс, ВБ, Озон, Мегамаркет — старший преподаватель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ Мария Антонова.
Импортный товар на маркетплейсах: бухгалтерские тонкости и практика — главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет Елена Клинова.
Налоговые проверки селлеров: требования ФНС — управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам Владислав Каминский.
День 3. Аутсорс: больше клиентов и меньше рисков
Бухгалтер на аутсорсе: договор, клиенты, прайс-лист — бухгалтер, основатель и руководитель бухгалтерской компании «АльфаСервис» Ирина Слободян.
Бухгалтер - аутсорсер, 115-ФЗ и Росфинмониторинг — адвокат, Председатель Президиума МКА «Покровская застава» Юлия Белякова.
Искусственный интеллект в работе бухгалтера — маркетолог-исследователь & эксперт по ИИ-инструментам Алисия Цайлер.
Психология в бухгалтерии и мышление предпринимателя — бизнес-психолог, аудитор, финансовый директор, автор психологических курсов для бухгалтеров Ирина Морозова.
Продвижение бухгалтерских услуг: оффер, рейтинги, продвижение объявления — практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, основатель бухгалтерского агентства Елена Шедис.
Требования ФНС и ответственность бухгалтера-аутсорсера — руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ряховский.
Поспешите! Сейчас вы можете купить запись бухгалтерской конференции за
4 990 руб. 3 990 руб. и вместе с ней получить конспекты презентаций, шаблоны договоров, таблицы ДДС, инструкции по маркетплейсам и другую полезную раздатку.
Оформляйте покупку и получите всю самую важную и полезную информацию из первых рук!
Начать дискуссию