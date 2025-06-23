Размеры потребительских кредитов в мае-2025 сократились на 14,9%

Динамика среднего размера потребкредита вернулась к снижению после роста. В некоторых регионах спад составил более 30%.

Средний размер потребительских кредитов в мае 2025 года снизился на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: до 162,2 тыс. рублей. В мае-2024 показатель составлял 190,6 тыс. руб., сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с апрелем средний чек уменьшился на 9,4% (в апреле было 179 тыс. руб.).

«После трех месяцев восстановительного роста в мае динамика среднего размера потребительского кредита вернулась к снижению. Напомним, что до февраля 2025 года средний чек потребкредита падал семь месяцев подряд. Во многом такая динамика являлась следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка, включая макропруденциальные ограничения, в том числе в отношении показателя долговой нагрузки», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В сегменте розничного кредитования самый большой размер выданных потребкредитов в мае отметили в:

Москве — 277 тыс. руб.;

Санкт-Петербурге — 250 тыс. руб;

Московской области — 221 тыс. руб.;

Татарстане — 196 тыс. руб.;

Тюменской области с ХМАО и ЯНАО — 189 тыс. руб.

Больше всего средний чек снизился в Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО, на 32,3%), Алтайском крае (-17,6%) и Забайкальском крае (-17,1%). Только в Якутии показатель вырос: на 5,4%.