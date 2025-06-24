Надбавки иностранному работнику-нерезиденту в виде районных коэффициентов облагаются НДФЛ от 13% до 22%, а не 30%

Налоговики разъяснили, как считать НДФЛ с доходов в виде районных коэффициентов и процентных надбавок к зарплате иностранного работника – нерезидента РФ на патенте.

Доходы физлиц-нерезидентов РФ от источников в России облагаются ставкой НДФЛ 30%, но кроме доходов, к которым установлены другие налоговые ставки: п. 3 ст. 224 НК.

Таким исключением будут доходы иностранцев-нерезидентов РФ, которые ведут трудовую деятельность по патенту: ст. 227.1 НК. По ним применяется прогрессивная шкала НДФЛ, сообщает ФНС в письме от 17.06.2025 № ЗГ-2-11/9888@:

Ставка НДФЛ, % Доход, млн руб. 13 До 2,4 15 2,4 – 5 18 5 – 20 20 20 – 50 22 От 50

Эти ставки применяются в том числе к районным коэффициентам и процентным надбавкам к зарплате иностранца-нерезидента РФ.

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