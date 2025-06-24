Надбавки иностранному работнику-нерезиденту в виде районных коэффициентов облагаются НДФЛ от 13% до 22%, а не 30%
Доходы физлиц-нерезидентов РФ от источников в России облагаются ставкой НДФЛ 30%, но кроме доходов, к которым установлены другие налоговые ставки: п. 3 ст. 224 НК.
Таким исключением будут доходы иностранцев-нерезидентов РФ, которые ведут трудовую деятельность по патенту: ст. 227.1 НК. По ним применяется прогрессивная шкала НДФЛ, сообщает ФНС в письме от 17.06.2025 № ЗГ-2-11/9888@:
Ставка НДФЛ, %
Доход, млн руб.
13
До 2,4
15
2,4 – 5
18
5 – 20
20
20 – 50
22
От 50
Эти ставки применяются в том числе к районным коэффициентам и процентным надбавкам к зарплате иностранца-нерезидента РФ.
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Комментарии2
матом нельзя же комментировать, да?
ну... там некоторые слова разрешили. Кроме на е, п, х, б писать теперь можно!
Кстати... я вот думаю: Ё - это же не запрещённая Е ! Значит.... или всё же туда же?