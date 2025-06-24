Заполнение декларации по прибыли по операциям с цифровой валютой пока регулируют только рекомендации ФНС
Для заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль при операциях с криптой нужно опираться на рекомендации из письма ФНС от 25.12.2024 № СД-4-3/14625@ «О заполнении декларации при операциях с цифровой валютой».
При этом порядок обращения криптовалют в РФ не определен. Также еще не установлен порядок информирования компаниями о совершении сделок и операций с цифровой валютой и об обладании криптовалютой, уточнил Минфин в письме от 14.05.2025 № 03-04-05/47196.
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