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Ведение бизнеса

Для бизнеса в Курской области выделили дополнительную помощь

Поддержку окажут 64 организациям и 351 ИП. На это выделено около 165 млн рублей.

Для компенсации ИП и юрлицам из Курской области утраченного имущества выделено около 165 млн рублей, сообщается на сайте кабмина. Распоряжение от 23 июня 2025 года № 1616-р уже подписал Михаил Мишустин.

Меры поддержки в приграничных регионах включают:

  • субсидии организациям и ИП на частичную компенсацию расходов по оплате работникам времени вынужденного простоя;

  • годовую отсрочку по уплате налогов и страховых взносов;

  • гранты на восстановление или перемещение производства;

  • поставки автомобилей для передвижной торговли;

  • льготы по лизингу оборудования.

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