Для бизнеса в Курской области выделили дополнительную помощь

Поддержку окажут 64 организациям и 351 ИП. На это выделено около 165 млн рублей.

Для компенсации ИП и юрлицам из Курской области утраченного имущества выделено около 165 млн рублей, сообщается на сайте кабмина. Распоряжение от 23 июня 2025 года № 1616-р уже подписал Михаил Мишустин.

Меры поддержки в приграничных регионах включают: