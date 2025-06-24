Для бизнеса в Курской области выделили дополнительную помощь
Поддержку окажут 64 организациям и 351 ИП. На это выделено около 165 млн рублей.
Для компенсации ИП и юрлицам из Курской области утраченного имущества выделено около 165 млн рублей, сообщается на сайте кабмина. Распоряжение от 23 июня 2025 года № 1616-р уже подписал Михаил Мишустин.
Меры поддержки в приграничных регионах включают:
субсидии организациям и ИП на частичную компенсацию расходов по оплате работникам времени вынужденного простоя;
годовую отсрочку по уплате налогов и страховых взносов;
гранты на восстановление или перемещение производства;
поставки автомобилей для передвижной торговли;
льготы по лизингу оборудования.
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