❗ Налоговики рекомендуют до 1 июля 2025 сдать отчетность, чтобы не исключили из реестра МСП

ФНС исключает из реестра фирмы и ИП, если они:

не подали в срок данные о среднесписочной численности работников за предыдущий год;

не сдали декларации по прибыли и УСН;

не отвечают критериями отнесения к субъектам МСП, установленным законодательством.

УФНС напомнило, что если исключили из реестра, не получится пользоваться такими льготами:

субсидии и гранты;

льготное кредитование;

налоговые льготы;

пониженные тарифы на страховые взносы.

Проверить нахождение в реестре МСП можно на сайте Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для недопущения исключения из Реестра МСП из-за отсутствия отчетности налоговики рекомендют до 1 июля 2025 года сдать налоговые декларации о полученных доходах за 2024 год в соответствии с применяемым режимом налогообложения, а также РСВ.

УФНС особо отмечает: если деятельность в 2024 году не вели и в течение года не было оборота – все равно нужно сдать отчетность с нулевыми показателями.