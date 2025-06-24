❗ Налоговики рекомендуют до 1 июля 2025 сдать отчетность, чтобы не исключили из реестра МСП
ФНС исключает из реестра фирмы и ИП, если они:
не подали в срок данные о среднесписочной численности работников за предыдущий год;
не сдали декларации по прибыли и УСН;
не отвечают критериями отнесения к субъектам МСП, установленным законодательством.
УФНС напомнило, что если исключили из реестра, не получится пользоваться такими льготами:
субсидии и гранты;
льготное кредитование;
налоговые льготы;
пониженные тарифы на страховые взносы.
Проверить нахождение в реестре МСП можно на сайте Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
Для недопущения исключения из Реестра МСП из-за отсутствия отчетности налоговики рекомендют до 1 июля 2025 года сдать налоговые декларации о полученных доходах за 2024 год в соответствии с применяемым режимом налогообложения, а также РСВ.
УФНС особо отмечает: если деятельность в 2024 году не вели и в течение года не было оборота – все равно нужно сдать отчетность с нулевыми показателями.
Начать дискуссию