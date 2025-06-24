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Реестр МСП

❗ Налоговики рекомендуют до 1 июля 2025 сдать отчетность, чтобы не исключили из реестра МСП

Ежегодно, 10 июля, ФНС переформировывает Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

ФНС исключает из реестра фирмы и ИП, если они:

  • не подали в срок данные о среднесписочной численности работников за предыдущий год;

  • не сдали декларации по прибыли и УСН;

  • не отвечают критериями отнесения к субъектам МСП, установленным законодательством.

УФНС напомнило, что если исключили из реестра, не получится пользоваться такими льготами:

  • субсидии и гранты;

  • льготное кредитование;

  • налоговые льготы;

  • пониженные тарифы на страховые взносы.

Проверить нахождение в реестре МСП можно на сайте Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для недопущения исключения из Реестра МСП из-за отсутствия отчетности налоговики рекомендют до 1 июля 2025 года сдать налоговые декларации о полученных доходах за 2024 год в соответствии с применяемым режимом налогообложения, а также РСВ.

УФНС особо отмечает: если деятельность в 2024 году не вели и в течение года не было оборота – все равно нужно сдать отчетность с нулевыми показателями.

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