😱 Один день, чтобы купить курсы по 3 900 руб.! Предложение дня сегодня, 24 июня

Поспешите — это предложение действует один день! Только 24 июня, вы можете купить курсы по учету на маркетплейсах, УСН, работе с персданными-2025 и бухгалтерии с нуля за 3 900 руб. Успейте сегодня, завтра этих цен не будет!

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Вы научитесь рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН, узнаете, как избежать проблем с налоговой и работать без штрафов. Мы обновили программу и добавили уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.

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Вы научитесь вести учет в последней версии 1С, работать по новым ФСБУ, рассчитывать НДС и заполнять новую декларацию, узнаете, какие льготы положены упрощенцам и как их получить, разберетесь в оформлении документов и кадровых операциях, сможете работать без стресса и претензий налоговиков.

Цена со скидкой 76% до 25 июня: 3 900 руб.

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Вы узнаете, что относится к персональным данным и какие документы регламентируют работу с ними, разберетесь в основных положениях по защите, обработке, хранению и уничтожению данных, научитесь оформлять согласие в 1С:ЗУП.

Получите шаблоны уведомлений, образцы их заполнения и пошаговую инструкцию по регистрации в Роскомнадзоре!

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Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет в 1С, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

Цена со скидкой 80% до 25 июня: 3 900 руб.

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