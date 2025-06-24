😱 Один день, чтобы купить курсы по 3 900 руб.! Предложение дня сегодня, 24 июня

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Главбух на УСН-2025: от учета до отчетности и 1С
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Новые правила по защите персданных - 2025
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Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет в 1С, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.
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