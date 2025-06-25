Фильмам, дискредитирующим традиционные ценности, не дадут или поправят прокатное удостоверение

Госдума уточнила законодательные требования к фильмам. Минкульт сможет менять и уже выданные удостоверения.

24 июня 2025 года депутаты приняли в первом чтении законопроект о поправках в законодательство в части уточнения требований к выдаче прокатного удостоверения.

«Действующая редакция Федерального закона от 22 августа 1996 года № 126-ФЗ “О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации” (далее – закон о кинематографии) допускает неоднозначное толкование в отношении аудиовизуальных сервисов», — считают авторы инициативы.

Перечень оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения на фильм расширят. Таким основанием теперь будет считаться наличие в фильме материалов, пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Минкульт получит право вносить изменения в уже выданные удостоверения. Например, по возрастной маркировке фильмов.

Также планируется обязать владельцев аудиовизуальных сервисов не транслировать фильмы без прокатного удостоверения.