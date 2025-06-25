В населенных пунктах со сложной оперативной обстановкой можно будет работать без ККТ

24 июня официально опубликован закон от 24.06.2025 № 158-ФЗ, согласно которому бизнес освободили от обязанности применять ККТ в населенных пунктах со сложной оперативной обстановкой.

То есть юрлица и ИП могут работать без ККТ в местностях, включенных в специальный перечень.

Список таких населенных пунктов утвердят местные власти. Данное право получили исполнительные органы субъектов РФ, на территории которых введено военное положение.

Закон вступил в силу со дня опубликования.

Отметим, что в Телеграм-чате ФНС бизнес новых регионов России и приграничных территорий постоянно спрашивает, в каких именно населенных пунктах можно будет работать без кассы. В том числе потому что просто нет Интернета.