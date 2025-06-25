🛒 🔥 Научим вести учет в торговле на новом курсе повышения квалификации «Главбух в торговле»

Вы научитесь работать с ЭДО и онлайн-кассами, проводить инвентаризацию, учитывать поступление, реализацию и возврат товаров, проводить операции в 1С, составлять отчетность и рассчитывать налоги. Станете универсальным специалистом, сможете работать с оптом, розницей, онлайн-магазинами и маркетплейсами, вырастите до главбуха и увеличите доход.

На новом курсе повышения квалификации «Главный бухгалтер в торговле» вы изучите все особенности учета торговле.

Узнаете, как зарегистрировать ККТ, оформлять чеки правильно, чтобы избежать штрафов от налоговой, составлять бухгалтерскую отчетность с учетом требований ФСБУ 25/2023 и заниматься налоговым планированием, сможете оптимизировать расходы компании и избежать обвинений в дроблении. Освоите все необходимые инструменты для работы на маркетплейсах, а также с компаниями на ОСНО, ИП на УСН и патенте. Так что неважно, какого клиента вы выберете — маленький онлайн-магазин или сеть гипермаркетов — у вас будут универсальные знания для решения любых задач в торговле.

Вы сможете построить успешную карьеру в сфере, где всегда требуются бухгалтеры, тем более что у вас будет конкурентное преимущество — специализированные знания, которые помогут вам получить высокооплачиваемую работу и быстро продвигаться по карьерной лестнице.

Любые вопросы по ходу обучения вы сможете задавать персональному куратору или преподавателю на онлайн-встречах.

Мы открываем предпродажу курса. Сейчас вы можете купить курс по специальной цене только для учеников первого потока за 12 900 руб. вместо 24 900 руб.

Старт обучения 1 августа.

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После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.