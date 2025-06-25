Нормы НК не распространяются на новые обязательные отчисления за рекламу в Интернете

С 1 апреля 2025 года в России введен так называемый налог на интернет-рекламу. А точнее он называется — обязательные отчисления 3%, потому что это не налог.

Платить эти отчисления обязаны рекламораспространители и операторы рекламных систем, осуществляющие распространение рекламы в Интернет. То есть не рекламодатели.

Критерии информации, относящиеся к такой рекламе, определены распоряжением Правительства от 30.05.2022 № 1362-р <Об утверждении состава информации о распространенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет рекламе и (или) социальной рекламе, подлежащих учету, хранению и обработке Роскомнадзором>.

С 29 мая 2025 этот документ обновлен постановлением Правительства от 28.05.2025 № 743.

Если компания оказывает рекламные услуги не сама, а с помощью третьих лиц, то отчисления каждый платит сам за себя — рекламораспространители и операторы, посредники, агенты. Но без двойного обложения.

В ст. 18.2 закона о рекламе ничего не указано про то, как считается доход. Только что он берется поквартально с начала календарного года.

Для расчета отчислений планируют учитывать доходы по бухучету.

В настоящее время закончилось публичное обсуждение проекта правил исчисления и уплаты отчислений за распространение рекламы в интернете, а также мониторинга за их уплатой.

Сбор за интернет-рекламу рассчитает Роскомнадзор на основании данных, которые направит плательщик.

Для уплаты рекламного сбора Минфин ввел КБК 000 1 17 05010 01 6002 180. Рекламный сбор не является налогом, поэтому он не перечисляется на ЕНС.

И отчетности как таковой по сбору нет. Вся информация идет через ЛК на сайте РКН.

Чтобы узнать, как избежать штрафов и сэкономить на налогах после 1 апреля 2025 года, приходите на бесплатный вебинар «Учет 3% налога и других рекламных расходов в 2025 году». Он состоится 10 июля в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре обсудим и разберем:

нововведения в закон о рекламе, вступившие в силу 1 апреля 2025 года. Поговорим о законе о маркировке рекламы в интернете, новых правилах и штрафах.

сложные вопросы учета рекламных расходов для целей налогового учета, включая новые правила, вступающие в действие с 2025 года.

Спикер — Зульфия Шевчук, ведущий аналитик по бухгалтерскому и налоговому учету.

Ждем вас на вебинаре 10 июля в 11:00 мск!