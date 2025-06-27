Новые правила расчета среднего заработка с 1 сентября 2025: вебинар, который нельзя пропустить!

С 01.09.2025 вступают в силу новые правила расчета среднего заработка, утвержденные постановлением Правительства РФ от 24.04.2025 № 540 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

Этот регламент затрагивает в том числе расчет отпускных, оплату командировок, выходного пособия и т. д.

Детально разберем новый порядок расчета, чтобы не допустить ошибок, и ответим на сложные вопросы, которые возникают на практике, на вебинаре «Новые правила исчисления среднего заработка с 1 сентября 2025 года». Он состоится 30 июня в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Новое Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (постановление Правительства РФ от 24.04.2025 № 540): что изменится 1 сентября 2025 года.

Экономический (математический) смысл среднего заработка.

Выплаты, включаемые в расчет: система оплаты труда и положение об оплате труда – в чем разница.

В расчетном периоде работника привлекли к работе в выходной день в командировке: исключать из расчета все дни командировки и зарплату (позиция Минтруда)? Оставлять дни, если за них начислена зарплата (позиция Роструда)?

Размер выплат при увольнении: теперь не зависит от месяца увольнения. Налоговая льгота по НДФЛ – как определить.

Учет премий в расчете среднего заработка.

Спикер — Елена Воробьева, кандидат экономических наук, налоговый консультант, член Научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов. Автор ежегодно переиздаваемой книги «Заработная плата», а также других книг и публикаций в СМИ.

Ждем вас на вебинаре 30 июня в 11:00 мск!