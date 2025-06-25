Налоговики объяснили, что будет, если не указать способ получения решения по жалобе

При подаче жалобу в налоговую можно выбрать способ получения решения по ней.

Налогоплательщик при обжаловании актов ненормативного характера, действия/бездействия должностных лиц налогового органа в соответствии с подп. 6 п. 2 ст. 139.2 НК вправе сам выбрать способ получения решения по жалобе:

на бумажном носителе;

в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи и через личный кабинет налогоплательщика.

УФНС уточнило, что если способ не заявлен, то в приоритетном порядке решение будет направлено: