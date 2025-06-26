Доля малого бизнеса в экономике ряда регионов РФ превысила 35%. В Москве и Питере еще больше

По результатам 2024 года в секторе МСП работают уже более 29 млн человек, то есть почти 40% от общего количества занятых в экономике.

Свыше 35% составила доля МСП в экономике некоторых российских регионов. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Доля малых предприятий в ВВП страны составила 21,7% по итогам 2023 года (статистика за 2024 год появится позднее), а в ряде регионов в региональной экономике даже превысила 35%», — сказал Новак.

По его словам, приоритет на развитие МСП уже дает результаты, и по ключевым показателям нацпроекта часть целей перевыполнена.

Новак уточнил: рост числа МСП в России должен был составить 25 млн человек, но фактически по результатам прошлого года в этом секторе работают уже более 29 млн — примерно 40% от общего количества занятых в экономике. При этом в Москве и Санкт-Петербурге доля занятых в секторе МСП составляет почти 60%, подчеркнул вице-премьер.