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Ведение бизнеса

Счетная палата: «бизнес стал действительно чувствовать, что государство – это партнер»

Представители Счетной палаты сделали ряд важных заявлений на ПМЭФ-2025.

На сессии «Снижение регуляторной и административной нагрузки как условие свободы предпринимательства, привлечения инвестиций и взаимовыгодного сотрудничества» приняла участие аудитор контрольного ведомства Светлана Орлова.

«Сегодня мы можем смело утверждать, что реформа в сфере регуляторной и административной нагрузки состоялась. Совместными усилиями мы не просто минимизировали нагрузку на бизнес. Бизнес стал действительно чувствовать, что государство – это партнер. Мы понимаем, что бизнес идет туда, где хорошие условия, где выгоднее.

Я глубоко уверена, что, несмотря на санкции, экономика России будет иметь серьезный рост. И залогом этому стали в том числе выполненные нами задачи в сфере контроля и надзора», — заявила она.

В ходе тематических дискуссий представители СП рассказали о ключевых проблемах сферы здравоохранения и мерах по повышению продолжительности жизни, реформе контрольно-надзорной деятельности и внедрении риск-ориентированного подхода, механизме концессий и развитии социальной инфраструктуры в регионах.

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Комментарии

6
  • T@nya

    Подозреваю, что бизнесом сейчас считают только банки. Всё остальное - просто какая-то шушера.

  • Marina2022

    Партнер - абьюзер.

  • bogdanovv

    они там все под наркотой что ли

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