Счетная палата: «бизнес стал действительно чувствовать, что государство – это партнер»
На сессии «Снижение регуляторной и административной нагрузки как условие свободы предпринимательства, привлечения инвестиций и взаимовыгодного сотрудничества» приняла участие аудитор контрольного ведомства Светлана Орлова.
«Сегодня мы можем смело утверждать, что реформа в сфере регуляторной и административной нагрузки состоялась. Совместными усилиями мы не просто минимизировали нагрузку на бизнес. Бизнес стал действительно чувствовать, что государство – это партнер. Мы понимаем, что бизнес идет туда, где хорошие условия, где выгоднее.
Я глубоко уверена, что, несмотря на санкции, экономика России будет иметь серьезный рост. И залогом этому стали в том числе выполненные нами задачи в сфере контроля и надзора», — заявила она.
В ходе тематических дискуссий представители СП рассказали о ключевых проблемах сферы здравоохранения и мерах по повышению продолжительности жизни, реформе контрольно-надзорной деятельности и внедрении риск-ориентированного подхода, механизме концессий и развитии социальной инфраструктуры в регионах.
Комментарии6
Подозреваю, что бизнесом сейчас считают только банки. Всё остальное - просто какая-то шушера.
Партнер - абьюзер.
они там все под наркотой что ли