1 июля начинается обучение на профкурсах с дипломом — скорее записывайтесь

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Каталог курсов

Поспешите — обучение начнется 1 июля.

Вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет в последней версии 1С, составлять отчетность и работать с кадрами. Узнаете, как настраивать аналитику и составлять финмодели, сможете оптимизировать налоговую нагрузку на организацию и защитить бизнес от претензий налоговиков.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 70% до 30 июня: 9 900 рублей вместо 33 000 рублей.

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Вы научитесь работать с аналитикой и отчетностью, узнаете, как решать проблемы бизнеса с помощью продуктов 1С, автоматизировать учет, сопровождать проекты в 1С, создавать системные решения и обучать других с ними работать.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 83% до 30 июня: 9 900 рублей вместо 59 900 рублей.

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Вы узнаете, как удерживать НДФЛ, рассчитывать страховые взносы, нанимать и увольнять сотрудников. Мы обновили программу и добавили уроки по детским выплатам, налоговым ставкам, заполнению новых форм деклараций, лимитам, расчетам больничных на 2025 год, а также расширили блок по работе в 1С:ЗУП.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 75% до 30 июня: 7 900 рублей вместо 31 700 рублей.

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На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс. Станете незаменимым помощником руководителя и сможете претендовать на повышение и увеличение зарплаты.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 140 ак. часов.

Цена со скидкой 71% до 30 июня: 7 900 рублей вместо 27 000 рублей.

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