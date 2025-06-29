Названы топ-5 регионов России по инвестиционной привлекательности-2025
На полях ПМЭФ Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России.
АСИ ежегодно готовит этот рейтинг совместно с деловыми объединениями.
Пятерка регионов с наилучшими условиями для привлечения инвестиций такова:
Москва.
Татарстан и Нижегородская область.
Московская область и Башкортостан.
Сахалинская и Тюменская области.
Калужская, Смоленская и Челябинская области.
Эти данные приводит Телеграм-канал «ОПОРЫ РОССИИ».
Нацрейтинг состояния инвестклимата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики.
Начать дискуссию