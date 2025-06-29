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Инвестиции

Названы топ-5 регионов России по инвестиционной привлекательности-2025

На полях ПМЭФ Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России.

АСИ ежегодно готовит этот рейтинг совместно с деловыми объединениями.

Пятерка регионов с наилучшими условиями для привлечения инвестиций такова:

  1. Москва.

  2. Татарстан и Нижегородская область.

  3. Московская область и Башкортостан.

  4. Сахалинская и Тюменская области.

  5. Калужская, Смоленская и Челябинская области.

Эти данные приводит Телеграм-канал «ОПОРЫ РОССИИ».

Нацрейтинг состояния инвестклимата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики.

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