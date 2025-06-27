❗ Минфин: упрощенцы не платят НДС в том месяце, когда превысили лимит 60 млн

Право на освобождение от НДС теряется с 1-го числа следующего месяца после превышения.

Минфин разъяснил порядок обложения НДС операций в месяце, когда сумма доходов на упрощенке превысила лимит в 60 млн рублей.

В письме от 05.05.2025 № 03-07-07/44848 ведомство напомнило, что с 1 января 2025 года ИП и юрлица на УСН, освобожденные от НДС, утрачивают право на освобождение начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором превысили лимит по доходу: абз. 3 п. 5 ст. 145 НК.

То есть, если у предпринимателя на УСН, освобожденного от НДС, доход превысит сумму в 60 млн рублей, то в том месяце, когда случилось такое превышение, его операции пока еще не облагаются НДС.