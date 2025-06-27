Сроки доставки грузов из СНГ выросли из-за таможенных проверок

Задержки в 2025 году отмечают почти на всех направлениях. Контроль ужесточили из-за санкций.

Поставки в Россию из стран СНГ стали задерживаться из-за усиленных таможенных проверок. Бизнес сообщает о проблемах с доставкой из Казахстана, Грузии, Армении и Киргизии.

Больше всего усилился контроль на границе Казахстана с другими странами: задержки достигают 5–12 дней, сообщила коммерческий директор Novasmart Ольга Шоалл. Раньше доставка через страну занимала от 10 до 30 дней, а теперь растягивается до полутора месяцев.

«Задержки на границе с Казахстаном вызваны рядом факторов. Среди них — усиление контроля со стороны этой республики под давлением западных санкций, резкий рост транзитных потоков через страну (на 30%) в 2024 году, который перегружает инфраструктуру, а также борьба с серыми схемами импорта, включая занижение стоимости товаров», — уточнила Шоалл.

Через Казахстан проходит до 30–35% поставок в рамках параллельного импорта, включая технику, комплектующие и оборудование.

Задержки на таможне сказываются на сроках поставок и могут вызвать временный дефицит в сегменте электроники и автокомпонентов. Из-за этого могут вырасти цены – на 10% за счет роста логистических затрат и снижения оборачиваемости капитала, считают эксперты.