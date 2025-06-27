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Обучение для бухгалтеров

До старта обучения осталось 2 дня! Скорее записывайтесь на курсы со скидками

1 июля 2025 года начинается обучение на всех курсах повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка». Группы почти заполнены, скорее занимайте последние места со скидками до 83%. Не упустите шанс купить курсы по выгодной цене и скорее приступить к учебе. Не ждите следующего потока, записывайтесь!

До 30 июня выбирайте курсы повышения квалификации и профпереподготовки со скидками более 80%. Успейте занять последние места на курсах, которые мы отдаем по самым выгодным ценам июня. Поспешите — старт обучения уже 1 июля.

Каталог курсов

Аналитик 1С

Вы научитесь работать с аналитикой и отчетностью, узнаете, как решать проблемы бизнеса с помощью продуктов 1С, автоматизировать учет, сопровождать проекты в 1С, создавать системные решения и обучать других с ними работать.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 83% до 30 июня: 9 900 рублей вместо 59 900 рублей. Осталось 7 мест!

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Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С

Вы в полном объеме освоите бухгалтерский и налоговый учет по всем налоговым режимам, научитесь отражать операции в 1С, составлять отчетность любой сложности, работать с управленкой, будете с легкостью проходить налоговые проверки и защищать компанию от претензий ФНС. Мы обновили программу курса и добавили новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 73% до 30 июня: 9 900 рублей вместо 36 000 рублей. Осталось 8 мест!

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Кадровик с нуля до профи

Вы узнаете, как вести кадровый и воинский учет, нанимать и увольнять работников, устанавливать графики отпусков, вести трудовые книжки в электронном и бумажном формате, заполнять отчетность и проводить операции в 1С:ЗУП.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 73% до 30 июня: 7 900 рублей вместо 33 900 рублей. Осталось 3 места!

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Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».

Михаил Жуховицкий
НДС

Как ФНС работает с покупателями бумажного НДС. На примере 30-й налоговой СПБ, курирующей выездные

Бумажный НДС отжил свой век. Если кто надеется как-то проскочить — зря. Не важно, насколько красивой будет компания, у которой вы купите его. Все это — просто возможность заработать на вас в моменте 2-5%. А потом вы будете платить повторно.

Как ФНС работает с покупателями бумажного НДС. На примере 30-й налоговой СПБ, курирующей выездные
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