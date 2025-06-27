До старта обучения осталось 2 дня! Скорее записывайтесь на курсы со скидками

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До 30 июня выбирайте курсы повышения квалификации и профпереподготовки со скидками более 80%. Успейте занять последние места на курсах, которые мы отдаем по самым выгодным ценам июня. Поспешите — старт обучения уже 1 июля.
Аналитик 1С
Вы научитесь работать с аналитикой и отчетностью, узнаете, как решать проблемы бизнеса с помощью продуктов 1С, автоматизировать учет, сопровождать проекты в 1С, создавать системные решения и обучать других с ними работать.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 83% до 30 июня: 9 900 рублей вместо
59 900 рублей. Осталось 7 мест!
Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
Вы в полном объеме освоите бухгалтерский и налоговый учет по всем налоговым режимам, научитесь отражать операции в 1С, составлять отчетность любой сложности, работать с управленкой, будете с легкостью проходить налоговые проверки и защищать компанию от претензий ФНС. Мы обновили программу курса и добавили новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 73% до 30 июня: 9 900 рублей вместо
36 000 рублей. Осталось 8 мест!
Кадровик с нуля до профи
Вы узнаете, как вести кадровый и воинский учет, нанимать и увольнять работников, устанавливать графики отпусков, вести трудовые книжки в электронном и бумажном формате, заполнять отчетность и проводить операции в 1С:ЗУП.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 73% до 30 июня: 7 900 рублей вместо
33 900 рублей. Осталось 3 места!
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