Исследование: 20% россиян не доверяют родным, поэтому установили самозапрет на кредиты
Свыше 20% россиян признались, что установили самозапрет на кредиты, чтобы защититься от собственных родственников, которые могут оформить на них займы.
Из тех, кто пользуется самозапретом, 56% полностью довольны этим механизмом. 18% россиян сняли ограничения из-за потребности в заемных средствах, а 9% сняли самозапрет почти сразу, потому что не до конца осознали последствия своего решения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру».
«29% участников опроса рассматривают самозапрет как инструмент финансовой дисциплины, помогающий изменить привычки и научиться грамотно вести бюджет», — сказано в исследовании.
37% россиян установили самозапрет из-за того, что раньше уже становились жертвами мошенников, которые пытались оформить кредит на их имя. Более 20% хотят защититься от собственных родных. 26% хоть и не сталкивались с мошенниками, но решили установить ограничения в профилактических целях.
Комментарии1
При чем тут родные? Банки и прочие финансовые ларьки раздают займы с кредитами через телефоны по смс всем кто потерянный паспорт предъявил или простые пароли на смартфоне поставил... А потом бегай доказывай что ты ничего не брал