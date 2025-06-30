Исследование: 20% россиян не доверяют родным, поэтому установили самозапрет на кредиты

Для профилактики самозапрет на кредиты установили 26% россиян, а 18% решили снять ограничения из-за того, что им понадобились заемные средства.

Свыше 20% россиян признались, что установили самозапрет на кредиты, чтобы защититься от собственных родственников, которые могут оформить на них займы.

Из тех, кто пользуется самозапретом, 56% полностью довольны этим механизмом. 18% россиян сняли ограничения из-за потребности в заемных средствах, а 9% сняли самозапрет почти сразу, потому что не до конца осознали последствия своего решения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру».

«29% участников опроса рассматривают самозапрет как инструмент финансовой дисциплины, помогающий изменить привычки и научиться грамотно вести бюджет», — сказано в исследовании.

37% россиян установили самозапрет из-за того, что раньше уже становились жертвами мошенников, которые пытались оформить кредит на их имя. Более 20% хотят защититься от собственных родных. 26% хоть и не сталкивались с мошенниками, но решили установить ограничения в профилактических целях.