В Курской области пострадавшие предприниматели получат 165 млн рублей

На денежную помощь от государства могут рассчитывать 64 предприятия и 351 предприниматель.

Бизнес, который пострадал от вторжения ВСУ в Курскую область, получит 165 млн рублей.

«165 млн рублей в качестве поддержки получит бизнес из пострадавших районов приграничья: 64 предприятия и 351 предприниматель. Уже готова заявка в МЧС для перечисления средств», — написал врио губернатора Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По данным Хинштейна, в Курской области пострадало больше 1 тысячи представителей малого и среднего бизнеса.

Недавно мы писали, что для бизнеса в Курской области выделили дополнительную помощь.