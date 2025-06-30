🏠 С 1 июля 2025 вырастут тарифы за ЖКХ

Рост платы за коммуналку в разных регионах России составит от 8,6% до 21,1%.

С 1 июля пройдет плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Это предусмотрено распоряжением Правительства от 15 ноября 2024 г. № 3287-р.

Индексация составит от 8,6% до 21,1% в зависимости от региона.

Так, для Москвы индекс изменения размера платы составит 15%, для Московской области – 13,3%, а для Санкт-Петербурга – 14,6%.

Меньше всего плата за ЖКУ вырастет в Амурской области (8,6%) и Республике Алтай (8,8%). Больше всего – в Пермском крае (21,1%) и Архангельской области (20%).

Окончательное решение об уровне индексации принимают местные власти субъектов РФ. Предельные размеры индексов не могут превышать индексы, которые установил кабмин, на установленную величину отклонений (кроме отдельных случаев). Отклонения предусмотрены тем же распоряжением Правительства.