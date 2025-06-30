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Отчетность по экологии

💨 А вы сдаете свой отчет о выбросах парниковых газов? Если нет, оштрафуют до 500 тысяч рублей

С 1 июля 2025 года предприятия начнут платить штрафы за непредставление отчета о выбросах и за ложную информацию в них.

С 01.07.2025 вступает в силу закон от 13.06.2023 № 218-ФЗ, по которому будет ответственность за непредставление или несвоевременное представление отчета о выбросах парниковых газов, а также за подачу заведомо недостоверной информации.

Какие штрафы будут применять:

Нарушение

Штраф для должностных лиц

Штраф для ведущих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица

Штраф для юрлиц

Непредставление или несвоевременное представление отчета о выбросах парниковых газов

до 50 тыс. рублей

до 150 тыс. рублей

до 500 тыс. рублей

Заведомо ложная информация в отчете о выбросах

до 50 тыс. рублей

до 150 тыс. рублей

до 500 тыс. рублей

Также закон устанавливает срок давности: он составляет 1 год со дня совершения правонарушения.

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