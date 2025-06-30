💨 А вы сдаете свой отчет о выбросах парниковых газов? Если нет, оштрафуют до 500 тысяч рублей

С 1 июля 2025 года предприятия начнут платить штрафы за непредставление отчета о выбросах и за ложную информацию в них.

С 01.07.2025 вступает в силу закон от 13.06.2023 № 218-ФЗ, по которому будет ответственность за непредставление или несвоевременное представление отчета о выбросах парниковых газов, а также за подачу заведомо недостоверной информации.

Какие штрафы будут применять:

Нарушение Штраф для должностных лиц Штраф для ведущих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица Штраф для юрлиц Непредставление или несвоевременное представление отчета о выбросах парниковых газов до 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей до 500 тыс. рублей Заведомо ложная информация в отчете о выбросах до 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей до 500 тыс. рублей

Также закон устанавливает срок давности: он составляет 1 год со дня совершения правонарушения.