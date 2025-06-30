💨 А вы сдаете свой отчет о выбросах парниковых газов? Если нет, оштрафуют до 500 тысяч рублей
С 01.07.2025 вступает в силу закон от 13.06.2023 № 218-ФЗ, по которому будет ответственность за непредставление или несвоевременное представление отчета о выбросах парниковых газов, а также за подачу заведомо недостоверной информации.
Какие штрафы будут применять:
Нарушение
Штраф для должностных лиц
Штраф для ведущих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
Штраф для юрлиц
Непредставление или несвоевременное представление отчета о выбросах парниковых газов
до 50 тыс. рублей
до 150 тыс. рублей
до 500 тыс. рублей
Заведомо ложная информация в отчете о выбросах
до 50 тыс. рублей
до 150 тыс. рублей
до 500 тыс. рублей
Также закон устанавливает срок давности: он составляет 1 год со дня совершения правонарушения.
Комментарии1
У нас теперь отчеты по выбросам парниковых газов будут как сдача спортивных нормативов — главное, не завалить и уложиться в сроки, чтобы не пришлось платить "штрафные санкции"!