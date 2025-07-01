Бухгалтер может больше зарабатывать как аналитик 1С

Одна из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий на рынке – аналитик 1С. Узнайте, кто это такой, какие задачи решает и почему бухгалтеры становятся лучшими специалистами в этой сфере.

Аналитик 1С – это эксперт, который сочетает в себе знание бухгалтерии, понимание бизнес-процессов и навыки системного анализа. Это ключевой специалист для компаний, использующих 1С: более 1,5 миллиона организаций в России и СНГ работают на этих решениях.

Многие приходят в эту профессию из IT, но идеальный кандидат – бывший бухгалтер, который уже знает учет, документооборот и финансовые процессы изнутри. О тонкостях профессии расскажем на бесплатном вебинаре «Как стать Аналитиком 1С и начать больше зарабатывать». Он состоится 2 июля в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

Кто такой Аналитик 1С и чем он отличается от программиста или консультанта. Почему бухгалтеру проще войти в профессию и как это повысит его доход. Какие вакансии сейчас на рынке и сколько платят за работу с 1С. Перспективы роста и пути развития в профессии. Как выбрать подходящий продукт 1С (ERP, Бухгалтерия, Документооборот и др.). Как составить резюме и успешно пройти собеседование.

Спикер — Алик Галин, эксперт-практик в 1С:УНФ и построении управленческого учета разных сфер бизнеса. Аналитик 1С:УНФ. Участник проекта по внедрению 1С:УНФ, кейс которого в 2022 году занял 3-е место во Всероссийском конкурсе проектов автоматизации в сегменте малого и среднего бизнеса «1С: Реальная автоматизация».

Ждем вас на вебинаре 2 июля в 11:00 мск!