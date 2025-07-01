Что меняется для бизнеса с 1 июля 2025

Новые правила для упрощенцев, электронные процедуры и ответственность за подставных ИП.

Для компаний и индивидуальных предпринимателей вступают в силу сразу несколько значимых изменений в сфере налогообложения и административного производства.

НДС для упрощенцев

До 25 июля налогоплательщики на УСН должны представить декларацию по НДС за второй квартал 2025 года. Это касается тех, чей доход с начала года превысил 60 млн руб. В случае, если эта сумма была достигнута впервые в текущем году, декларация подается впервые.

Штрафные санкции за несвоевременную сдачу первой декларации применяться не будут. Однако повторное нарушение влечет ответственность: 5% от неуплаченной суммы за каждый месяц просрочки, но не более 30% и не менее 1 тыс. руб. Также сохраняется административная ответственность для должностных лиц в виде предупреждения или штрафа от 300 до 500 руб.

Электронные процедуры по административным делам

С 1 июля участники дел об административных правонарушениях смогут направлять процессуальные документы в электронном виде и участвовать в судебных заседаниях дистанционно.

Документы допускается подавать через Госуслуги или личные кабинеты на сайтах ведомств. При этом необходимо использовать усиленную квалифицированную электронную подпись. Бумажный документооборот сохраняется как альтернатива.

Уголовная ответственность за регистрацию ИП на подставное лицо

С 5 июля уголовная ответственность будет применяться не только за создание юридических лиц через подставных лиц, но и за регистрацию индивидуальных предпринимателей по подложным данным.

Максимальное наказание — штраф до 300 тыс. руб. либо лишение свободы сроком до трех лет. Ответственность также предусмотрена для лиц, предоставивших документы для незаконной регистрации.

Изменения направлены на повышение прозрачности бизнеса и усиление контроля со стороны государства.