Предприниматели хотят на 50% снизить штрафы за навязывание дополнительных услуг

Новый законопроект предлагает увеличить штрафы за навязанные услуги для ИП в 75 раз, а для юрлиц в 25 раз. Однако ТПП считает такую позицию необоснованной и просит уменьшить суммы как минимум на 50%.

Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила в два раза снизить размер штрафов за навязывание дополнительных услуг и товаров.

В апреле 2025 года Владимир Путин подписал закон от 07.04.2025 № 69-ФЗ, который защитит клиентов от автоматической покупки страховок и других допуслуг. Он вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Однако в дополнение к этому изменению депутаты подготовили еще один проект, где предусмотрено увеличение штрафов на навязывание. Об этом пишет ТАСС.

Согласно документу, должностным лицам и индивидуальным предпринимателям нарушение закона обойдется в 100-300 тыс. рублей. Сейчас этот штраф составляет от 2 до 4 тыс. Юридические лица заплатят от 300 тыс. до 1 млн рублей, тогда как действующий размер наказания — от 20 до 40 тыс.

«Предлагаемое законопроектом кратное увеличение размеров штрафов — до 75 раз для должностных лиц и до 25 раз для юридических лиц — нуждается в дополнительном обосновании», — заявил глава ТПП Сергей Катырин.

Он добавил, что предполагаемые размеры штрафов могут быть уменьшены «как минимум на 50%». Это от 50 до 150 тыс. рублей для ИП и должностных лиц и 150-500 тыс. для компаний.