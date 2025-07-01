До 8 июля 2025 нужно отправить в Росстат сведения о неполной занятости за II квартал
Не позднее 8 июля нужно отправить в Росстат сведения о неполной занятости за II квартал 2025 года.
Отчет сдают юрлица (кроме малого бизнеса), у которых средняя численность работников по итогам деятельности за предыдущий год превышает 15 человек (в том числе по совместительству и договорам ГПХ), всех видов деятельности и форм собственности.
Данные отправляют по форме № П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников», утвержденной приказом Росстата от 31.07.2024 № 338. Указания по заполнению данной формы утверждены его приказом от 04.09.2024 № 394.
Если есть обособки, отчет заполняют по каждому обособленному подразделению и по юрлицу без этих обособок.
Если не было фактов, по которым нужно отчитаться, компания отправляет пустой отчет по форме. Заполнить нужно только титульный лист, нули и прочерки в остальных разделах ставить не нужно.
Не сдают отчет по форме № П-4 гаражные, жилищные и кредитные кооперативы, общества взаимного страхования, ГСК и ЖСК, объединения фермеров, садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества.
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