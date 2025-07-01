До 8 июля 2025 нужно отправить в Росстат сведения о неполной занятости за II квартал

Юрлица, у которых численность работников более 15 человек, сдают отчет по форме № П-4 «Сведения о неполной занятости и движении работников».

Не позднее 8 июля нужно отправить в Росстат сведения о неполной занятости за II квартал 2025 года.

Отчет сдают юрлица (кроме малого бизнеса), у которых средняя численность работников по итогам деятельности за предыдущий год превышает 15 человек (в том числе по совместительству и договорам ГПХ), всех видов деятельности и форм собственности.

Данные отправляют по форме № П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников», утвержденной приказом Росстата от 31.07.2024 № 338. Указания по заполнению данной формы утверждены его приказом от 04.09.2024 № 394.

Если есть обособки, отчет заполняют по каждому обособленному подразделению и по юрлицу без этих обособок.

Если не было фактов, по которым нужно отчитаться, компания отправляет пустой отчет по форме. Заполнить нужно только титульный лист, нули и прочерки в остальных разделах ставить не нужно.

Не сдают отчет по форме № П-4 гаражные, жилищные и кредитные кооперативы, общества взаимного страхования, ГСК и ЖСК, объединения фермеров, садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества.