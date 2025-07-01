Комитет Совфеда: между РФ и ОАЭ не будет двойного налогообложения

Чтобы компании и физлица дважды не платили налоги с одного и того же вида доходов, страны приняли решение отменить двойное налогообложение.

1 июля 2025 года комитет Совета Федерации одобрил закон о ратификации соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) между Россией и ОАЭ.

«Целью Соглашения является обеспечение условий, при которых юридические и физические лица каждого из договаривающихся государств (Российской Федерации и Объединенных Арабских Эмиратамов) не будут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида дохода в своем государстве и государстве-партнере», — сказано в пояснительной записке.

Ожидается, что ратификация документа будет способствовать обоюдному привлечению инвестиций, а также создаст условия для устранения двойного налогообложения компаний и физлиц.