С 1 июля 2025 — новое важное требование при работе с персональными данными

До 01.07.2025 заниматься обработкой персональных данных можно было не только в России.

С 1 июля 2025 года вступил в силу Федеральный закон от 28.02.2025 № 23-ФЗ с очередными изменениями в закон «О персональных данных».

Согласно ему, теперь все манипуляции с персданными — от сбора до уничтожения — разрешены только на территории России. Речь про использование баз данных, которые находятся за пределами РФ.

Поправки касаются исключительно начального сбора, хранения персданных. Дальнейшая передача за пределы России возможна при выполнении определенных условий. В частности, отдельное уведомление в РКН.

Это требование, помимо операторов персданных, распространили на их обработчиков. Например, Google Analytics, сервисы кадрового документооборота, CRM-системы.

Но исключение сделано для международных договоров, научной деятельности, функционирования госструктур, работы СМИ и журналистов.

Также закон устанавливает особый порядок обработки персональных данных сотрудников спецслужб.