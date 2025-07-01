Стоит ли уходить с работы, если бухгалтер превратился в личного помощника директора

Бухгалтер или личный помощник? На форуме Клерка обсуждают историю специалиста, который устал выполнять чужие поручения, далёкие от учёта, и задумался о смене работы. История вызвала горячую дискуссию среди бухгалтеров: стоит ли уходить или ценить уникальный опыт?

На форуме Клерка разгорелось обсуждение, которое набрало активность среди бухгалтеров: пользователь под ником Регина77 рассказала о непростой ситуации — за четыре года работы она стала больше личным помощником директора, чем главным бухгалтером. В её обязанности вошли не только сдача отчетности и сопровождение выездных проверок, но и решение вопросов, связанных с личным имуществом руководителя, межеванием земель, переговорами с банками и даже написанием судебных жалоб.

Регина делится переживаниями: она чувствует выгорание и сомневается в своей квалификации как бухгалтера, поскольку последние годы работа сводилась к исполнению поручений, не всегда связанных с профессией. Сейчас ей предлагают позицию заместителя главного бухгалтера в большой компании, но она опасается, что разучилась работать в коллективе и утратила навыки бухучета.

Мнения форумчан разделились: одни поддерживают идею смены работы, другие считают, что опыт, полученный на текущем месте, бесценен, и советуют попытаться договориться с директором.

Присоединиться к обсуждению можно на форуме Клерка по ссылке: Потеря квалификации бухгалтера и поиск себя.