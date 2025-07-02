Производителям и заказчикам промышленных роботов предоставят субсидии до 2,5 млрд рублей

Минпромторг в 2026 году выделит субсидии на поддержку НИОКР и разработку промышленных машин. Главное условие поддержки — нарастить объем продаж, чтобы он превысил размер субсидий в 2-5 раз.

В 2026 году Минпромторг начнет субсидировать разработку промышленных роботов. Выплаты до 2,5 млрд рублей на НИОКР могут получить как производители, как и заказчики машин.

Основное условие — получить объем продаж, который будет в 2-5 раз превышать сумму полученного финансирования. Если компания не выполнит условия предоставления субсидий, она может объяснить, почему это не удалось сделать, а также получить отсрочку или вернуть полученные деньги.

Сейчас затраты производителей роботов составляют сотни миллионов рублей. Субсидию будут предоставлять на погашение займов, которые предоставил Фонд развития промышленности (ФРП). Об этом пишет «Коммерсант».

«Предприятия, получившие финансирование на изготовление промышленных роботов, а также станкоинструментальной продукции, вправе подать заявку в Минпромторг России для участия в отборе на получение субсидии из бюджета на погашение займа ФРП», — сказали в ФРП.

Кроме того, Минпромторг собирается ввести дополнительную поддержку НИОКР.

Кто еще может получить субсидии