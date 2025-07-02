Увеличили штрафы за несообщение в военкомат о переезде
2 июля 2025 года Совет Федерации одобрил депутатский закон о повышении штрафов за нарушения воинского учета.
Совфед одобрил закон о повышении до 20 тыс. рублей штрафа военнобязанным за несообщение в военкомат о переезде.
Пока штраф за это административное правонарушение составляет от 1 до 5 тысяч рублей. По новому закону штрафовать будут на сумму от 10 до 20 тысяч.
За что будут штрафовать:
не сообщили в установленном порядке в военкомат о переезде на новое место, не подтвержденное регистрацией;
не явились в военкомат в установленный срок после переезда на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией.
Закон вступит в силу после подписания Президентом сразу со дня официального опубликования.
Комментарии1
Вот специально в КАЖДОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ искал слов про то, о ЧЬЁМ переезде речь идёт?
КТО конкретно должен переехать, что бы об этом сообщать надо было?
Военкомат?