Увеличили штрафы за несообщение в военкомат о переезде

2 июля 2025 года Совет Федерации одобрил депутатский закон о повышении штрафов за нарушения воинского учета.

Совфед одобрил закон о повышении до 20 тыс. рублей штрафа военнобязанным за несообщение в военкомат о переезде.

Пока штраф за это административное правонарушение составляет от 1 до 5 тысяч рублей. По новому закону штрафовать будут на сумму от 10 до 20 тысяч.

За что будут штрафовать:

не сообщили в установленном порядке в военкомат о переезде на новое место, не подтвержденное регистрацией;

не явились в военкомат в установленный срок после переезда на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией.

Закон вступит в силу после подписания Президентом сразу со дня официального опубликования.