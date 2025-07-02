🕑 Перевозчиков хотят привлекать к административной ответственности за задержку отправления

Депутаты Госдумы внесли законопроект, по которому за отклонение от расписания движения автобусов, троллейбусов, трамваев появится административная ответственность.

Сейчас пассажиры могут добиться штрафов за задержку отправления или опоздание, но только при междугороднем сообщении. Им должны вернуть 3% стоимости проезда за каждый час задержки, но не больше самой стоимости проезда. Также можно обратиться в суд с требованием возмести убытки, которые понес пассажир из-за опоздания.

Новый законопроект предлагает ввести административную ответственность для всех видов транспорта. Предел задержки для городских перевозчиков составит 15 минут, для пригородных — 30 минут, для междугородних — 1 час, а для международных — 4 часа.

Также авторы проекта определили, что городские перевозки — это сообщение в границах населенного пункта, пригородное — перевозка на расстояние до 50 км между границами населенных пунктов, междугороднее сообщение идет на расстояние более 50 км, а международное — за пределы РФ или с пересечением границы.

Если законопроект примут, он вступит в силу с момента официальной публикации.