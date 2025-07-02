В компании «Южуралзолото» начались обыски

Силовики пришли в офисы «Южуралзолота» с обыском. Мероприятия связаны с тем, что компания нарушала экологическое законодательство и не соблюдала требования промышленной безопасности.

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета начали обыскивать офисы компании «Южуралзолото» в Челябинской области. Основные претензии силовиков связаны с нарушениями в сфере промышленной безопасности и экологии.

Ранее проверки обнаружили нарушения правил охраны окружающей среды на земельных участках компании в Пластовском и Еткульском районах Челябинской области. Об этом пишет РБК.

По версии силовиков, нарушения привели к загрязнению водоохранной зоны и ухудшению экологии. Кроме того, за последние несколько лет на предприятии произошло 6 инцидентов, в которые погибли сотрудники.

В 2024 году на Светлинском месторождении фирмы «Южуралзолото» прорвало дамбу технического пруда, после чего в пробах воды нашли повышенную концентрацию цианидов: норма превышена в 192 раза. Сельскохозяйственные земли были загрязнены мышьяком, площадь поражения превысила 330 тыс. кв. м, а ущерб составил более 3 млрд рублей.

Основной акционер компании — миллиардер Константин Струков, занимает 78-ю строчку в рейтинге Forbes. Его состояние оценивается в 1,9 млрд долларов.

У предприятия есть месторождения золота в Челябинской области и Хакасии, также компания занимается разработкой месторождения россыпного золота в Красноярском крае.